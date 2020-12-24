244 إصابة وحالتا وفاة.. الكويت تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد الي 144898 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الان بعد تسجيل 304 حالات تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

كما بينت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل ‎ 244 اصابة جديدة بالفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتي الان 149,017 حالة.

كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت مند البداية الي 926 حالة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قد تلقي اليوم الخميس، على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع انطلاق حملة التلقيح في الكويت.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت، اليوم الخميس.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي على أن لقاح كورونا الذي انتجته شركة فايزر آمن ومعتمد من الجهات العلمية.