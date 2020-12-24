صفحة جديدة.. المفاوض الأوروبي: صفقة البريكست كانت غير مسبوقة ومعقدة

أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أن صفقة بريكست غير مسبوقة ومعقدة للغاية، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة الاتفاق مع البرلمان قبل الموافقة النهائية عليه.

وأضاف بارنييه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نبدأ فترة جديدة من التعاون مع المملكة المتحدة وسيكون هناك تبادل حقيقي بيننا".

ولفت إلى أن الاتحاد حريص على أمن المواطن الأوروبي ومستمر في جهوده لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن الشراكة مع المملكة المتحدة تشمل التعاون في مجال الأمن النووي والفضائي.

وأوضح أن الشراكة بين التكتل وبريطانيا سيشمل الصيد والابتكار والأمن النووي وكل ما من شأنه سلامة ورفاهية شعوب أوروبا.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا، مضيفة أن المفاوضات كانت صعبة لكن الاتفاق النهائي كان منصفًا ومتوازنًا.

وأكدت فون دير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يمكن الآن أن ندع البريكست خلف ظهورها وأن نتقدم كأوروبا واحدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق اتفاقا يحافظ على مصالح الجميع، مؤكدة أن التكتل سيعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا لتحقيق الأهداف بعد بذل جهودا عسيرة من أجل ذلك

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الحفاظ على السيادة كان جوهر مفاوضات بريكست، معربة عن الاستعداد لتنفيذ اتفاق بريكست.

وكان مسؤولون من المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا أخيرا، التوصل لاتفاق نهائي بشأن البريكست.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية وبريطانية، قولها إن المملكة المتحدة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته.