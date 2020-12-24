وزير الخارجية يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/ مع نظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي"، تطلع مصر لتعزيز التعاون مع باكستان.

وبحث الجانبان مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين في مجمل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب؛ بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

كما تطرق الوزيران إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية.

وجرى تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الوزيران الحرص والإرادة للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.