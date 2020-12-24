جونسون: صفقة بريكست تنهي سلطة المحكمة الأوروبية.. وموعد التصويت خلال أيام

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، التوصل إلى أكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده تمكنت من استعادة السيطرة على مصيرها.

وأضافت جونسون، في كلمة له اليوم الخميس، أن اتفاق بريكست ينهي سلطة المحكمة الأوروبية فبريطانيا سيحكمها برلمانها ومحاكمها، كما سيخلق وظائف في كل القارة الأوروبية.

وأوضح أن البرلمان البريطاني سيصوت على اتفاق بريكست في 30 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن المملكة المتحدة ستبقى أصدقاء لأوروبا وداعمة لها، وستظل جزءًا منها ثقافيًا وجغرافيًا واستراتيجيًا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنهم سيعملون على هزيمة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد، مؤكدا أن بلاده ستصبح بعد اتفاق بريكست السوق الأول في أوروبا.

ولفت إلى أن اقتصاد بريطانيا سيستفيد من الاتفاق بشكل كبير، مستطردًا أن صعوبة المفاوضات شئ طبيعي بالنظر إلى أهمية الصفقة.