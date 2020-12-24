خبراء أمريكيون: وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تتجاوز نصف مليون شخص بحلول أبريل

توقع خبراء أمريكيون أن يصل عدد الوفيات بالولايات المتحدة جراء فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" إلى أكثر من نصف مليون شخص بحلول أول أبريل المقبل.

وأشارت تقديرات صادرة عن معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن الأمريكية ونشرت اليوم الخميس إلى أن هذا على الرغم من أن أكثر من مليون شخص تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس أن الوفيات قد تصل إلى 567 ألف شخص وهو ما يمثل تراجعا عن تقديرات سابقة كانت ترجح وفاة ما يصل إلى 731 ألفا لو أن الولايات الأمريكية خففت من التدابير الوقائية الهادفة إلى احتواء الفيروس.

وأوضح التقرير أنه من الممكن إنقاذ أرواح ما يصل إلى 45 ألف شخص لو تم توزيع اللقاح المضاد للفيروس بسرعة أعلى.

ونبه إلى أن نسبة استخدام أقنعة الوجه في أنحاء الولايات المتحدة زادت إلى 74% وفي حالة زيادة هذه النسبة إلى 95% فقد تقل الوفيات جراء كورونا بواقع 49 ألفا.