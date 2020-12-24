فرنسا تجيز استخدام لقاح فايزر- بايونتيك للبالغين فوق 16 عاما

جدة - نرمين السيد - أجازت السلطة الصحية العليا فى فرنسا استخدام لقاح فيروس كورونا الذى طوّرته شركة فايزر مع مختبر بايونتيك، اليوم الخميس، وقالت إنه يمكن أن يُستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاماً وما فوق، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.





وقالت رئيسة السلطة الصحية العليا فى فرنسا دومينيك لو غولوديك خلال مؤتمر صحفى، "نؤكد أن هذا اللقاح الأول لديه مكان فى استراتيجية التلقيح، نظراً إلى فعاليته ونسبة تقبل الأجسام له، وهو نبأ ممتاز".

وأضافت أن "النمذجة الرياضية التى أجريناها تطمئنا فى استراتيجية التلقيح وأولويتها" الأشخاص الذين يقطنون فى دور العجزة والعاملون المعرضون للخطر"، أى الأشخاص "الذين لديهم أكبر فائدة فردية من هذا التطعيم".

وأكدت رئيسة لجنة التلقيح التقنية فى السلطة الصحية إليزابيث بوفيه أن فى وقت أثبت لقاح فايزر-بايونتيك فعالية كبيرة لمنع تطور مرض كوفيد-19، إلا أن "حتى الآن ليس لدينا معلومات حول تأثير هذا اللقاح على نقل الفيروس".

وذكّرت بأن حملة التطعيم التى ستبدأ الأحد تهدف بشكل أساسى إلى "تخفيض معدّل الوفيات والأنواع الحادة" من الإصابة بالمرض و"الحفاظ على النظام الصحى فى فرنسا".