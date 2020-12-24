الصفقة تم تحقيقها .. جونسون: البرلمان سيجري تصويتا على اتفاقية التجارة في 30 ديسمبر

شاركت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في شهور من المحادثات الصعبة حول علاقاتهما التجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر 2020.

واتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد شهور من المفاوضات المكثفة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الصفقة تم تحقيقها، مضيفًا أن البرلمان سيجري تصويتًا على الاتفاقية في 30 ديسمبر.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المفاوضات حول الموضوع ، أعلن رئيس الوزراء أن الاتفاقية كانت "صفقة شاملة على الطراز الكندي'' وعبرت بشكل خاص عما صوت الشعب البريطاني في عام 2016.

وقال: لقد حللنا اليوم سؤالًا أفسد سياستنا لعقود، وكشف جونسون أن الأمر متروك لنا جميعًا كأمة حديثة ومستقلة حقًا لإدراك ضخامة هذه اللحظة والاستفادة منها إلى أقصى حد.

وقال إن سلطات محكمة العدل الأوروبية "ستنتهي الآن" ، حيث ستضع المملكة المتحدة معاييرها الخاصة. وقال رئيس الوزراء في بيان صحفي "لقد استعدنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا". ووفقًا لجونسون ، فإن الدولة "ستكون قادرة على الاعتزاز" بمناظرها الطبيعية بالطريقة التي تختارها كـ "دولة ساحلية مستقلة". وأضاف جونسون إن حصة الأسماك التي سيسمح للبريطانيين بالاحتفاظ بها سترتفع إلى الثلثين من حوالي النصف ، بينما سيُسمح الآن للشركات البريطانية بالقيام بأعمال "أكثر" مع أوروبا. وتابع جونسون، مخاطبًا الاتحاد الأوروبي مباشرة: "سنكون صديقك وحليفك وداعمك ، وفي الواقع ، لن ننسى ذلك أبدًا ، سوقك الأول".