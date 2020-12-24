إجراءات أمنية مشددة في لبنان لهذا السبب

فرضت قوي الأمن الداخلي اللبناني عددا من الإجراءات المشددة في البلاد حيث نشرت مجموعة من الصور لمنتسبيها علي صفحتها الرسمية علي تويتر أثناء فرضهم للإجراءات المشددة التي تم اتخاذها قبيل ساعات من الاحتفال بأعياد الميلاد.

وكتبت قوي الأمن الداخلي اللبناني علي صفحتها الرسمية علي تويتر: ‏إجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام من قبل عناصر ‎قوى الأمن بمناسبة عيد الميلاد.

وأرفقت تغريدتها بـ"هاشتاج": "بالالتزام منعيد بأمان".

وفي سياق آخر وجه البطريرك بشارة بطرس الراعي بطريرك دعوة لساسة لبنان بضرورة إبعاد الموارنة عن صراعات المنطقة والحسابات الخاصة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن البطريرك الراعي قوله "أيها المسؤولون فكّوا أسر لبنان من صراعات المنطقة ومن خلافاتكم ومصالحكم المستقبلية والخاصة وحبذا لو يبادر المعنيون إلى مصارحة الشعب في أسباب عدم تأليف الحكومة".

وأضاف الراعي "نريد حكومة اختصاص محصنة بوجه التسييس تتولى ورشة الإصلاح وتعيد لبنان الى منظومة الدول ونأسف لسقوط الوعود التي أعطيت لنا فتأليف الحكومة عاد إلى نقطة الصفر".