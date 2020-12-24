بعد اتفاق بريكست.. إيطاليا: بريطانيا ستبقى حليفة لنا

رحب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، بالتوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والذي يُعرف بـ"البريكست".

وقال كونتي في تغريدى على حسابه بموقع "تويتر": "أخبار جيدة.. تم الاتفاق على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.. أصبحت مصالح وحقوق الشركات والمواطنين الأوروبيين مضمونة".

وأضاف: "ستكون المملكة المتحدة شريكًا وحليفًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي وإيطاليا".

وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلهما أخيرا، لاتفاق نهائي بشأن البريكست.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية وبريطانية، قولها إن المملكة المتحدة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا، مضيفة أن المفاوضات كانت صعبة لكن الاتفاق النهائي كان منصفًا ومتوازنًا

وأكدت فون دير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يمكن الآن أن ندع البريكست خلف ظهورها وأن نتقدم كأوروبا واحدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق اتفاقا يحافظ على مصالح الجميع، مؤكدة أن التكتل سيبقى يعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا لتحقيق الأهداف بعد بذل جهودا عسيرة من أجل ذلك

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الحفاظ على السيادة كان جوهر مفاوضات بريكست، معربة عن الاستعداد لتنفيذ اتفاق بريكست.