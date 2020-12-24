رابط نظام نور 1442 لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط noor results

أصدرات وزارة التعليم رابط نظام نور 1442 لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط الفصل الدراسي الأول، هذا بعد أن انتهت فترة الاختبارات النهائية يوم الخميس 24 من ديسمبر 2020، وكانت قد بدأت عملية الامتحانات بالمملكة يوم الأحد الماضي، وقد أكد مسؤولي الوزارة، أن عملية التعليم عن بعد قد لاقت نجاحاً كبيراً وحصدت منصة مدرستي الكثير من النجاحات في تقديم التعليم عن بُعد، وكالعادة يوفر موقع نور للنتائج شهايد الطلاب بالسجل المدني مثل كل فصل دراسي، ونوفر لكم الآن خطوات مبسطة لتمكين ولي أمر الطالب من الاستعلام عن النتائج برقم الهويه الوطنية بكل سهولة، وكذلك سنوفر للطالب رابط نتائج نظام نور بدون رقم سري من وزارة التعليم وشرح مبسط لخطوات الاستعلام.

نظام نور برقم الهوية 1442

عملت الوزارة علي إجراء تجهيز إشعار الدرجات الخاص بالطلاب في أسرع وقت، حيث يوفر الموقع الإلكتروني noor results النتائج للطلاب الفصل الأول 1442 في ظل الأزمة الحالية، ويقوم بحماية الجميع من الاختلاط والتعرض للمشاكل، والآن سيمكنكم الدخول إلي الموقع واستعلام نتائج المرحلة المتوسطة والابتدائية والثانوية وفق الخطوات المبسطة التي أعلنتها الوزارة.

رابط نظام نور 1442

يُتيح نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق الفصل الدراسي الأول، ويمكنكم تسجيل دخول نور ولي أمر الطالب وفق الآتي:-

أولاً: يجب الدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني نور بالهوية فقط للنتائج، noor results.

ثانياً: يجب علي المستخدم إدخال البيانات الخاصة به ’’رقم السجل المدني، رمز التحقق’’.

ثالثاً: يتم تطبيق الشرح الذي سنوضحه لكم الآن بالصور للحصول علي الإشعار للدرجات.

رابعاً: يتم طباعة شهادة الطلاب بكل سهولة من خلال نظام نور لنتائج الطلاب.

أرفقنا لكم نتائج الطلاب برقم الهويه الوطنية من وزارة التعليم، وللحصول علي الشهايد للطلاب عليكم اتباع الإجراءات المرفقة.

شرح استعلام نتائج الطلاب 1442

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور بكل سهولة وفق التعليمات الآتية:

أرفقنا لكم رابط نظام نور 1442 لاستعلام نتائج الطلاب بجميع المراحل، وسيتم تفعيل الرابط بالهوية فقط بدون رقم سري فور إعلان الوزارة.