الراجحي توطين المهن المحاسبية

توطين المهن المحاسبية، جاءت قرارا السيد وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصدارات توطين الأشخاص أصحاب المهن المحاسبية، كما أعلن عن وضع حد أدنى لاجورهم، وأكد سيادته أن الوزارة تسعى دائماً لتوطين عدد كبير من أبناء الوطن الحاصلين علي مؤهلات نوعية حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف في أسواق العمل السعودية، وقال الراجحي أن هناك بعض القرارات الوزارية التي تقتضي بالعمل على توطين موظفي مهن المحاسبة في القطاع الخاص، ووصل نسبتهم حوالي ٣٠% من عدد موظفي القطاع الخاص بالمملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من التعويضات التي تساعد على مساندة المنشآت التى تعمل على توظيف وتأهيل وتدريب المحاسبين السعوديين في أسواق العمل بالمملكة، والهدف من قرارات التوطين هو توفير العديد من الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تساعد في تحفيز التوطين للموظفين، وهذا القرار يستهدف توفير أكثر من ٩٨٠٠ فرصة توظيف، ومن تلك المهن المحاسبية التي سيتم تكوينها (مدير إدارة التقارير المالية، مدير حسابات، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مراجع داخلي، محاسب تكاليف).

شروط توطين المحاسبين

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في الموظف الحاصل علي التوطين، وتلك الشروط كما يلي:

أن يكون الموظف حاصل على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.

يجب ألا يقل راتب المحاسب عن ٦ آلاف ريال سعودي، وذلك للأشخاص العاملين للبكالريوس، أما الأشخاص الحاملين الدبلوم فلا يزيد رغبتهم عن ٤٥٠٠ ريال سعودي.

أن يكون المحاسب سعودي المنبع، ومقيم دائم بالمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير ذكره أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة إلى رفع مكانة الكوادر الوطنية من الجنسين سواء الذكور أو الإناث، كما تسعى الوزارة إلى رفع انتاجية الكوادر الوطنية عن طريق تقديم التدريبات المختلفة والمستمرة لهم.