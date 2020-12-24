أتاحتها “عقارات الدولة” عبر “إحكام” 4 خطوات لتملك عقارك.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في الفترة الماضية عن إمكانية جميع المواطنين السعوديين التملك في عقارات الدولة في المكان الذي يرغبون به بحيث يكون هذا المكان في موقع يمكن السكن به بموجب السماح القانوني، لذلك نعرض لك في هذا المقال الشروط التي أعلنت عنها الهيئة من أجل القبول للحصول على مسكن مناسب في إحدى المناطق المسموح بها الحصول على عقار داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على المسكن.

شروط التسجيل في منصة احكام الرقمية

تعتبر منصة احكام واحدة من المنصات الالكترونية التي يمكنك من خلالها التقدم بطلب للحصول على مسكن في مكان يريده داخل المملكة وتسعى الهيئة من خلال هذه المنصة إلى توفير مسكن لجميع المواطنين السعوديين، ليستطيعوا التصرف به بحرية بموجب القانون الذي تم الإعلان عنه للاسكان، حيث تكون شروط التسجيل في هذه المنصة كما يلي:

أم يتم التقديم لطلب الحصول على مسكن من خلال منصة احكام في خلال سنة واحدة.

أن يكون هذا السكن الذي تختاره في مكان يصرح به الحصول على عقار بموجب القانون.

يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة من أجل تأكيد استحقاق الحصول على عقار من منصة إحكام.

4 خطوات لتملك عقار من خلال منصة إحكام

منصة إحكام هي منصة إلكترونية تعمل على مساعدة المواطنين في السعودية على تقديم طلبات الحصول على العقار، حيث يمكنك الحصول على مسكنك الخاص من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة إحكام الرقمية على الانترنت.

ملء البيانات المطلوبة منك.

رفع المستندات التي يتطلبها الحصول على مسكن.

مراجعة المكتب الهندسي لرفع التقرير المساحي من قبلهم في المنصة.

متابعة الطلب في المنصة، حتى يتم إعلان قبولك للحصول على عقار.