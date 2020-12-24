أستعلم الآن عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق عن نتائج الطلاب 1442

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، يزداد البحث عن نظام نور على محرك البحث جوجل، من قبل الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية وكذلك السادة أولياء الأمور، وذلك بعدما ناشدت وزارة التعليم في المملكة على لسان المتحدثة الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، كلاً من الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور بضرورة تفعيل حساباتهم على نظام نور، وذلك عبر الدخول على موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، حيث أنه سوف يتم نشر النتائج على موقع نظام نور، حتى يتسنى للطلبة والطالبات بكافة الصفوف الدراسة معرفة نتائجهم وذلك بدون رقم سري، حيث متاح الآن لجميع الطلبة والطالبات في المملكة الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

كيفية الاستعلام عن الدرجات في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق:-

أتاح نظام نور للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 سواء الدرجات التي حصلوا عليها في أعمال السنة عبر حساب ولى الأمر، وأيضاً الدرجات التي حصل عليها الطلاب في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من خلال اتباع عدد من الخطوات السهلة الآتية:-

* الدخول على موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

* الدخول على التقارير، ثم اختيار درجات أعمال السنة ثم اختيار الفصل الدراسي وذلك كما هو موضح بالشكل التالي:-

ووفقاً للتصريحات التي أدلت بها ابتسام الشهري المتحدثة الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة فإنه سوف يتم إعلان النتائج تباعاً خلال الساعات المقبلة، خاصة وأنه تم إرسال تعليمات لكافة السادة المعلمين برصد درجات الطلاب أول بأول بحيث يتم إظهار النتيجة في أخر يوم ينتهي فيه الطلاب من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وحول مدى استمرار الدراسة عن بعد في المملكة في الفصل الدراسي الثاني، فقد أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في أحدث تصريح له، بأنه سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد الطريقة التي سيكون فيها شكل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لعام 1442 سواء كان ذلك عن بعد أو حضورياً وذلك بناءً على التقارير الواردة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

مشيراً إلى استعداد وزارة التعليم جيداً في كلا الحالتين سواء عن بعد أو عن طريق الدراسة حضورياً إلى المدارس.

وفي النهاية نرجو من أبناؤنا الطلبة والطالبات بمتابعتنا، حيث أننا سوف نقدم كل ما هو جديد بشأن النتيجة والتي ستظهر خلال موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق خلال الساعات المقبلة.