أخبار اليمن : الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ5 أيام مقبلة

الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ5 أيام مقبلة
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال خمسة أيام مقبلة ابتداءً من مساء يوم غدٍ الجمعة وحتى الثلاثاء.
وتوقع الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، رصده دوت الخليج، إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى لتكون الاجواء على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية باردة الى شديدة البرودة.
ودعا الفلكي اليمني المزارعين والنحالين إلى حماية المحاصيل الزراعية ومناحل النحل من موجة البرد الشديدة.
وجدد الشوافي تحذيره للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
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