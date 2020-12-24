إيران تحذر ترامب من عواقب أي "مغامرة"

حذرت إيران، الخميس، دونالد ترامب من أي "مغامرة" قبل مغادرته البيت الأبيض، بعدما اتهم الرئيس الأميركي طهران بالمسؤولية عن هجوم على السفارة الأميركية في العراق.

وقال ترامب الأربعاء إنه سيحمّل "إيران المسؤولية" في حال شن هجوم يتسبب بمقتل أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وقال الرئيس المنتهية ولايته على تويتر "سفارتنا في بغداد تعرضت الأحد لعدة صواريخ". وأضاف فوق صورة لثلاثة صواريخ قال إن إطلاقها فشل، "احزروا من أين جاءت: من إيران".

وتابع "الآن نسمع حديثا عن هجمات أخرى ضد أميركيين في العراق"، موجّهًا "نصيحة ودّيّة لإيران: إذا قُتل أميركي واحد فسأحمّل إيران المسؤولية". وقال محذرا "فكّروا في الأمر جيدا".

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر الخميس أن دونالد ترامب "يستخدم صورة لا قيمة لها لاتهام إيران"، مضيفًا أن الرئيس المنتهية ولايته "سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مغامرة" يقوم بها.

واتهم ظريف الرئيس الأميركي "بتعريض مواطنيه للخطر في الخارج" ومحاولة تحويل "الانتباه عن الإخفاقات الكارثية" في مواجهة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وكان ترامب أمر بشن هجوم بطائرة بدون طيار في أوائل يناير 2020 لاغتيال الجنرال سليماني، مهندس استراتيجية إيران الإقليمية، في بغداد.

وردا على ذلك أطلقت طهران صواريخ على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أميركيين.

وتصاعد التوتر من جديد بين الطرفين مع اقتراب الذكرى الأولى لهذه العملية وقبل أسابيع قليلة من رحيل ترامب الذي قاد حملة "الضغوط القصوى" ضد إيران خلال فترة ولايته.

واستهدفت عشرات الهجمات لا سيما الصاروخية منها، مصالح أميركية في العراق هذا العام. وأعلنت مجموعات صغيرة غير معروفة مسؤوليتها عن العديد منها، لكن خبراء قالوا إنها مجموعات موالية لإيران.

وقال مسؤولون عراقيون وغربيون لوكالة فرانس برس مؤخرا إنهم يعتقدون أن إيران تحاول الحفاظ على الهدوء خلال الفترة المتبقية لترامب.