إيطاليا تسجل 505 وفيات جديدة و18 ألف إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18.040، مقابل 14.522 فى بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2.009.317 حالة.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 فى اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 70.900 متوفيا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1.344.785 شخصا، بينما لا يزال 593.632 يتلقون العلاج، منهم 24 ألفا فى المستشفيات.

وأصبحت إيطاليا ثامن دولة فى العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز مليونى حالة مسجلة، بينما رصدت البلاد أعلى حصيلة وفيات فى أوروبا وخامس أكبر عدد فى العالم.

والخميس بدأ فى إيطاليا سريان حجر صحى عام أعلن بمناسبة اقتراب رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.