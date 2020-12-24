رئيس الوزراء اليابانى السابق يعتذر للشعب 

جدة - نرمين السيد - اعتذر رئيس الوزراء اليابانى السابق، شينزو آبى، اليوم الخميس، عن إنكاره مزاعم بأن مكتبه ربما خالف قوانين التمويل السياسى الصارمة فى البلاد، مؤكدا أنه لم يكن على علم بما قام به مكتبه، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال آبى، أطول رئيس للوزراء بقاء فى سدة الحكم فى البلاد، إنه سيصحح تصريحه الخاطئ فى البرلمان غدا الجمعة، ونفى السياسى المخضرم مرارا مزاعم بأن مكتبه ساعد فى تغطية تكاليف حفلات عشاء لأنصاره عند استجوابه فى البرلمان سابقا.

وخلال مؤتمر صحفى اليوم، قال إنه لم يكن على علم بكيفية تدبير مكتبه للتمويل لكنه شعر "بمسؤولية كبيرة" عن الموقف.

وأضاف للصحفيين: لا يسعنى سوى تفسير الحقائق وتصحيح التصريحات أمام البرلمان، أتحمل بجدية مسؤوليتى السياسية عن التسبب فى هذا الوضع. ورغم أنه تم دون علمى، أشعر بمسؤولية أخلاقية وأعتذر للشعب.

وتطبق اليابان قوانين تمويل صارمة تمنع الساسة من تقديم المال أو الهدايا لأنصارهم. وسلم ممثلو الادعاء فى طوكيو اليوم لائحة اتهام موجزة ضد هيرويوكى هايكاوا سكرتير آبى لكنهم قرروا عدم توجه اتهامات لآبى.

وربما تلحق القضية الأذى برئيس الوزراء الحالى يوشيهدى سوجا الذى كان الساعد الأيمن لآبى خلال فترة ولايته من 2012 إلى 2020 ودافع عنه فى البرلمان.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبى رسميا رغبته فى التنحى لأسباب صحية. حيث يعانى من التهاب القولون التقرحى، وهو التهاب مزمن فى الغشاء المخاطى للأمعاء الغليظة، مصحوبًا بألم شديد.

ودفعه هذا المرض لتقديم استقالته فى عام 2007، بعد عام من انتخابه رئيسا للوزراء. ومع ذلك، استقرت حالته، وفى عام 2012 أصبح مرة أخرى رئيس وزراء البلاد.