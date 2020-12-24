إندونيسيا تمنع دخول القادمين من بريطانيا بعد طفرة كورونا الجديدة 

أفاد تعميم صادر عن فريق العمل الحكومي لمكافحة كورونا في إندونيسيا بأن السلطات ستفرض قيودا على استقبال الوافدين من بريطانيا، بعد الأنباء عن تفشي سلالة جديدة من كورونا.
وقال التعميم إن "الأجانب القادمين من بريطانيا، حيث تنتشر سلالة جديدة من فيروس كورونا بشكل سريع، لن يُسمح لهم بدخول البلاد".
أما المسافرين القادمين من أوروبا وأستراليا فيتعين أن يكون بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا، كما أنه سيُعاد فحصهم عند الوصول، ثم سيتم وضعهم في الحجر الصحي لخمسة أيام.
وقال دوني موناردو رئيس فريق العمل إن الإجراءات الجديدة بالنسبة لأوروبا وأستراليا جاءت في أعقاب مؤشرات على أن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر هناك.
ويسري هذا التعميم حتى الثامن من يناير. وتشهد إندونيسيا أسوأ تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا بإجمالي 692838 إصابة و20589 وفاة حتى الآن.
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