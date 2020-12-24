رئيس وزراء إسبانيا: سنواصل الحوار مع بريطانيا حول جبل طارق 

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده وبريطانيا ستواصلان المفاوضات حول منطقة جبل طارق المتنازع عليها بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين بروكسل ولندن.
وقال سانشيز، في تغريدة نشرها اليوم الخميس: "أرحب بمبدأ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.. الدول الأعضاء سيدرسونه ليتخذ المجلس الأوروبي قراره في الأيام القريبة".
وأضاف سانشيز: "إسبانيا والمملكة المتحدة ستواصلان الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق حول قضية جبل طارق".
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في وقت سابق من الخميس، عن توصلهما، بعد مفاوضات صعبة استمرت نحو عام، إلى اتفاق تجاري بين الطرفين يخص فترة ما بعد "بريكست".
وتعتبر جبل طارق حاليا منطقة ذاتية الحكم تابعة للمملكة المتحدة، ويستمر الخلاف بين بريطانيا وإسبانيا حول تبعيتها أكثر من 300 عام، وعلى الرغم من تصويت نحو 99 من سكانها في استفتاءين أجريا في 1967 و2002 لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة، إلا أن مدريد تواصل الإصرار على ضرورة إعادة سيادتها تدريجيا.
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