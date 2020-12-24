رابط نظام نور لعرض نتائج الطلاب 2021/2020 وطريقة رصد الدرجات

قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء نظام نور للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب المستمرة والدائمة من خلال هذا النظام، ومن أهم ما يقدمه هذا النظام هو معرفة نتائج الطلاب، ومتابعة الحضور والانصراف لهم من أولياء الأمور، وكان الهدف الأساسي من إنشائه هو إطلاع أولياء الأمور بكل ما يخصهم في العملية التعليمية، ومعرفة جوانب الضعف والقوة عند أبنائهم والعمل على تحسينها وتنميتها، وهذا النظام يقدم النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في نظام نور لنتائج الطلاب.

خطوات التسجيل في نظام نور

هناك بعض الخطوات السليمة التي يجب إتباعها عند التسجيل في النظام وهى كالآتي:-

القيام بالدخول على منصة نظام نور الإلكترونية.

القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة من اسم ولي الأمر ورقم الهوية الوطنية وكل ما يخص التسجيل من بيانات.

يجب علينا التأكد من أن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيح وليس فيها أي أخطاء ثم الضغط على تسجيل الدخول.

القيام باختيار الخدمة التي يرغب فيها ولي الأمر مثل نتائج الطلاب وسوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم تسجيله في النظام.

طريقة رصد الدرجات آلياً

يجب على المعلم إتباع الخطوات التالية في عملية رصد درجات الطلاب آلياً من خلال نظام نور وهى كالآتي:-

القيام بتسجيل الدخول على برنامج نور من خلال حساب المعلم. الدخول على الخدمة الخاصة بإدخال الدرجات. اختيار نظام الرصد الآلي لإدخال الدرجات. نقوم بالحصول على النموذج ونضعه على الحاسب الآلي الخاص بالمعلم. بعد الحصول على هذا النموذج يقوم المعلم برصد الدرجات بنفس التسلسل الموجود على نظام نور، ونفس ترتيب الأعمدة، من بداية رقم الطالب الأكاديمي وحتى مجموع الدرجات. نقوم برفع الدرجات شيت دوال الإكسيل. نقوم بنسخ الدرجات على النموذج رصد الدرجات آلياً الذي قمنا باستخراجه من النظام. نقوم بمسح جميع الأكواد الموجودة على النموذج قبل اللصق والحفظ. الضغط على خدمة إدخال الدرجات لظهور النتيجة بشكل منظم ومنسق.

نظام نور الإلكتروني وفر على الطلاب وأولياء الأمور عناء الذهاب إلى المدارس للتعرف على نتائج الامتحانات، وخاصة في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.