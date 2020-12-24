كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس 1442

كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس التي أصدرته وزارة التعليم السعودي، وتقوم وزارة التعليم في المملكة السعودية بتقديم هذة الخدمة بهدف إيجاد حلقة وصل بين كل من المعلمين والوزارة، حيث أن نظام فارس يقدم خدماته لجميع المعلمين والمعلمات و الإداريين في التربية و التعليم في السعودية، وهو أحد الخدمات الذاتية التى تعمل به الوزارة التعليم، ويكون نظام فارس عبارة عن نظام آلي إلكتروني يتواجد به عدد من الخدمات التي تمكن المعلمين من الحصول عليها إلكترونياً وبشكل مباشر، ومن ضمن الخدمات التى يقدمها نظام فارس كشف الراتب، طلبات الإجازات، بلاغ مباشرة بعد إجازة، طلب البدلات، طلب تمديد إجازة، طلب قطع إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب تمديد مدة إجازة، طلب تقاعد.

كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات التى تمكن المعلمين من تسجيل الدخول على نظام فارس الواجب اتباعها، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

أن يقوم المستفيد بالدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية . قم بكتابة البيانات المطلوبة بكل دقة كالاسم وكلمة المرور . عليك بالنقر علي تسجيل الدخول . اختر من ضمن الاختيارات الظاهرة لك ما ترغب فيه من النظام التعليمي التابع للوزارة .

أهم خدمات نظام الخدمة الذاتية الجديد

يطرح نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات المتميزة للمعلمين والإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن أهم هذة الخدمات الأتي :

يستطيع كل من المعلم أو الإداري معرفة العلاوة السنوية .

يمكن للمستفيدين تقديم طلبات النقل من مكان إلى آخر داخل وزارة التربية والتعليم .

يمكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن الراتب إلكترونيا .

يتيح نظام فارس أيضا إمكانية الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها.

يسمح نظام فارس الإبلاغ عن غياب الموظفين .

نظام الخدمة الذاتية يسمح طلب بدل لموظف .

نظام فارس تعريف بالراتب

نظام فارس تعريف بالراتب أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق رابط نظام فارس الجديد، حيث يمكن التعريف بالراتب إلكترونيًا، ومتاح للمعلم التسجيل في نظام فارس لرؤية كشف الراتب وطباعة كشف الراتب من خلال نظام فارس الرابط الجديد عن طريق الأنترنت دون الحاجة إلى المديرية التعليمية التابع له.