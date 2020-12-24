أخبار اليمن : دراسة تكشف علاقة كورونا بفقدان البصر

دراسة تكشف علاقة كورونا بفقدان البصركشفت دراسة أمريكية حديثة، وجود علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقدان البصر.

وقالت الدراسة، التي أجريت في كلية زوكر للطب بجامعة هوفسترا، في هيمبستيد بنيويورك بالولايات المتحدة، إن فيروس كورونا، قد يسبب التهابات في العين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

وأوضح الباحثون أنهم قاموا بعمل تجارب على ثلاثة مصابين بفيروس كورونا، وتبين أنهم أصيبوا بالتهاب القرنية، وأدى ذلك إلى عدوى تهدد البصر في الأنسجة أو السوائل داخل مقلة العين تسمى التهاب باطن المقلة، بسحب ما نشره موقع "سبوتنيك".

وأشار العلماء، إلى ثبوت علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا، والحالات الثلاث المصابين بالتهاب مقلة العين.

ولم يؤكد العلماء أن كورونا هو سبب عدوى مقلة العين من عدمه، إلا أنهم اكتشفوا أن الحالات الثلاث مصابون بالفيروس، خاصة أن إصابة 3 أشخاص بالتهاب باطن المقلة في مثل هذا الوقت القصير أمر نادر.

وقال الباحثون إن المرضى الثلاثة كانوا يعانون من مشاكل صحية أدت إلى تفاقم كورونا وجعلتهم أكثر عرضة للحالات الصحية المرتبطة بالفيروس، إذ توفي واحد منهم بسبب فيروس كورونا، واضطر آخر إلى إزالة عين، فيما فقد ثالث البصر، وكانوا جميعا في الستينيات من العمر.

وأكد الباحثون أن مرض التهاب باطن المقلة هو نادر جدا، وقد يكون سببه الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت الباحثون إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات التهاب باطن المقلة الأخرى مرتبطة بمرضى كورونا، أحدهما في بوسطن والآخر في أستراليا تشمل الأعراض المعتادة لالتهاب باطن المقلة الألم والاحمرار والإفرازات من العين، مشيرين إلى أنه من غير المعتاد أن يتطور التهاب القرنية إلى التهاب باطن المقلة.