حارسان عربيان فقط تذوقا "مرارة" أهداف ميسي.. تعرف عليهما

وجه 160 حارسا للمرمى، سجل فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أهدافه بقميص برشلونة، التحية لأسطورة الأرجنتين، بعد وصوله للهدف الـ644 بقميص برشلونة، وهو الرقم التاريخي الأعلى للاعب بقميص ناد واحد.

ومن بين أهداف ميسي الـ644 مع برشلونة، وأهداف ميسي الـ71 مع منتخب الأرجنتين، ذاق مرارة أهداف ميسي حارسان عربيان فقط.

الحارس الأول الذي سجل ميسي في شباكه، هو الحارس الدولي الجزائري سمير حجاوي، وذلك خلال مباراة ودية جمعت الأرجنتين بالجزائر في بداية ميسي الدولية عام 2007.

وسجل ميسي يومها هدفين، قبل أسابيع من عيد ميلاده الـ20، في مباراة مثيرة على استاد كامب نو، انتهت لمصلحة الأرجنتين بنتيجة 4-3.

أما حارس المرمى العربي الثاني الذي دك ميسي شباكه، فهو المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني.

وسجل ميسي في مرمى بونو 4 مرات، بين 2018 و2019، عندما كان بونو حارسا لجيرونا الإسباني.

وفشل ميسي في التسجيل في مرمى بونو بقميص إشبيلية، منذ انتقال الأخير للنادي الأندلسي الموسم الماضي، ولكنه سيسعى للتسجيل عندما يتواجه النجمان في 28 فبراير المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.