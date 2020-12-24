جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية هناك، وذلك بعد أقل من أسبوعين على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وفى تغريدة له عبر "تويتر"، كتب بومبيو: "يسعدنى الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء، وافتتاح حضور افتراضى بمشاركة فعالة على الفور". وأضاف:"نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن بدء إنشاء قنصلية لها فى الصحراء المغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.