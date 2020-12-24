ماكرون عن اتفاق بريطانيا بشأن بريكست : وحدة أوروبا آتت ثمارها

جدة - نرمين السيد - وأوضح ماكرون، فى تغريدة على تويتر، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الاتفاق مع المملكة المتحدة ضرورى لحماية "مواطنينا وصيادينا ومنتجينا".
وأضاف الرئيس الفرنسى أن "أوروبا تتحرك إلى الأمام ويمكنها أن تتطلع إلى المستقبل، متحدة، ذات سيادة، وقوية".
وفى وقت سابق اليوم الخميس، تمكن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، بعد مفاوضات صعبة، من تنسيق اتفاق للتجارة الحرة لمرحلة ما بعد "بريكست".
وأكد كل من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى الصفقة، قبل سبعة أيام فقط من انسحاب المملكة المتحدة من أحد أكبر التكتلات التجارية فى العالم.
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