واشنطن تتهم طهران بالتحريض الإلكترونى لقتل مسؤولين أمريكيين

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى، ووكالة الأمن السيبرانى فى بيان مشترك إن "إيران مسؤولة عن موقع إلكترونى يعرف باسم أعداء الشعب نشر قائمة استهداف ضمت أسماء وعناوين وصور نحو 10 مسؤولين أمريكيين".
وبث الموقع دعوات لحمل السلاح ضد المسؤولين والانتقام منهم بحجة أنهم "ساعدوا فى تزوير الانتخابات لصالح بايدن على حساب الرئيس الحالى دونالد ترامب".
ومن المسؤولين الذين وردت أسماؤهم فى القائمة، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راى ومدير وكالة أمن الانتخابات الذى أقاله ترامب حديثاً كريس كريبس، وحاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، وحاكمة ولاية ميشيجان جريتشين ويتمير.
وذكر البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة الأمن السيبرانى الأميركية "يملكان معلومات موثوقة تشير إلى أن الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية مسؤولة عن الموقع"، الذى حُذف الآن.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أشار الثلاثاء، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى خلص إلى أن إيران مسؤولة عن هذه الدعوات.
وهذه هى المرة الثانية التى تتهم فيها واشنطن طهران ببث العنف والتشكيك فى الانتخابات.
وفى أكتوبر الماضين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحرس الثورى الإيرانى ووسائل إعلام إيرانية "لمحاولة التدخل" فى الانتخابات الأمريكية فى 3 نوفمبر.
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