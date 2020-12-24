الجيش الليبى : لاخيار أمام الأتراك إلا مغادرة ليبيا سلما أو حربا

جدة - نرمين السيد - قال القائد العام للجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الخميس، إنه لا خيار أمام الأتراك إلا مغادرة ليبيا سلما أو حربا.



جدة - نرمين السيد - قال القائد العام للجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الخميس، إنه لا خيار أمام الأتراك إلا مغادرة ليبيا سلما أو حربا. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أشار حفتر إلى أن الحرب على تركيا ومرتزقتها فى ليبيا بدأت تلوح فى الأفق، مشيرا إلى أنه "يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو العدو التركى".





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