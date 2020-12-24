في رسائله بمناسبة عيد الميلاد .. بابا الفاتيكان يعد بزيارة لبنان وجنوب السودان

وعد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسائله بمناسبة عيد الميلاد اليوم الخميس بزيارة لبنان وجنوب السودان بأسرع ما يمكن، بحسب رويترز.
ويذكر البابا بشكل تقليدي البلدان في رسالته بمناسبة عيد الميلاد ، لكنه خص هاتين الدولتين برسائل عشية عيد الميلاد بسبب الصعوبات التي واجهها كل منهما العام الجاري.
وأشار فرنسيس، إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة وتداعيات مرفأ بيروت في 4 أغسطس وقتل نحو 200 شخص.
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ولا يزال الضحايا ينتظرون نتيجة التحقيق في انفجار منطقة شاسعة من العاصمة.
وعبر فرنسيس عن "عاطفتي للشعب اللبناني الحبيب الذي أتمنى زيارته في أسرع وقت ممكن" معربا عن أمله في أن تتمكن البلاد من "الوقوف بمعزل عن الصراعات والتوترات الإقليمية".
ومن المقرر أن يزور العراق بالفعل في الفترة من 5 إلى 8 مارس.
وفي رسالة منفصلة مكتوبة بالاشتراك مع رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي، وهو الزعيم الروحي للشركة الأنجليكانية في جميع أنحاء العالم، ومدير كنيسة اسكتلندا مارتن فير، التزم قادة الكنيسة الثلاثة بالقيام برحلة متأخرة سابقًا إلى الأغلبية المسيحية في جنوب السودان "مثل تعود الأمور إلى طبيعتها ".
وكانت الرسالة موجهة إلى قادة جنوب السودان ، الخصوم السابقين الذين شكلوا حكومة وحدة وطنية في فبراير بعد سنوات من الحرب الأهلية التي دمرت الدولة المنتجة للنفط لكنها فقيرة.
وقال تقرير للأمم المتحدة الشهر الجاري إن تنفيذ جوانب مختلفة من اتفاق السلام توقف في البلاد حيث أدت فيضانات سبتمبر إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
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