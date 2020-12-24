ولي عهد أبو ظبي يهنئ مسيحيي العالم بأعياد الميلاد

هنأ ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة.
وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "خالص التهاني لجميع المسيحين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة.. وأطیب تمنیاتنا أن تكون هذه الذكرى خیرا وسلاما ومحبة على البشریة".
ويحتفل العالم، بأعياد الميلاد المجيدة وليلة رأس السنة، في صمت عكس الأعوام السابقة، فالاحتفالات تبدو مقتضبة في كل مكان بسبب قيود تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وعدد من الدول الأخرى والتي قال العلماء عنها إنها أكثر عدوى وانتشارًا بنسبة 70%، ما ينذر بعدم عودة الحياة سريعًا إلى طبيعتها برغم وصول لقاح كورونا إلى الكثير من الدول.
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