البابا فرنسيس يرأس قداس عشية عيد الميلاد في الفاتيكان | بث مباشر

يقود البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداس عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، حيث يقام العام الجاري القداس في وقت أبكر من المعتاد حتى يتمكن الحاضرون من العودة إلى منازلهم في الوقت المناسب لحظر التجول بسبب فيروس كورونا

ونظرًا لأن أوروبا والعالم بأسره تقريبًا يواصلون مكافحته لوباء الفيروس كورونا، فلا تزال هناك قيود معينة، مع مطالبة السكان بمراقبة التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي في حالة ظهور أي أعراض لـ كورونا - كوفيد 19.