بالفيديو : هكذا انجزت البداد بناء مستشفى معان الميداني في 26 يوما

دوت الخليج : سجلت البداد للتجهيزات الطبية التابعة للبداد كابيتال رقما قياسيا جديدا من خلال بناء مستشفى ميداني جديد في مدبنة معان جنوب الاردن لم يستغرق بناؤه سوى 26 يوما ضمن اعلى المعايير والمواصفات العالمية في بناء وتجهيز المستشفيات ..

يذكر ان سمو الامير حسين بن عبد الله الثاني افتتح المستشفى امس الاربعاء ..

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