أخبار اليمن : إصابة طفل في صعدة وغارات على 4 محافظات

إصابة طفل في صعدة وغارات على 4 محافظاتأصيب طفل بجروح اليوم جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي في صعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات جوية على مأرب والجوف وحجة والبيضاء.

وأفاد مصدر أمني بأن قنبلة من مخلفات العدوان انفجرت في مديرية الصفراء، ما أدى إلى إصابة الطفل حسين علي حسان بجروح متفرقة.

ولفت المصدر إلى أن الجيش السعودي استهدف بأكثر من 30 صاروخاً وقذيفة مناطق متفرقة من مديرية رازح في صعدة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على جبل هيلان بصرواح، وغارة على مدغل في مأرب، وغارتين على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بالجوف.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي قصف بـ3 غارات مديريتي حرض وميدي بحجة، وغارة مديرية ناطع في البيضاء.