مصر.. تفجير خط غاز في هجوم لمسلحين

تعرض خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينه العريش شمال شرقي مصر، لهجوم نفذه مسلحون مجهولون في منطقه سبيكة غربي المدينة، مما أدى إلى وقوع انفجار.

وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، إن التفجير "لن يؤثر على إمدادات الغاز لمحطه الكهرباء البخارية، التي تولد الكهرباء لمدينة العريش، كما أنه لن يؤثر على إمدادات الغاز للسكان أو المنطقة الصناعية بوسط سيناء".

والعريش عاصمة محافظة شمال سيناء، التي تنفذ الحكومة المصرية بها منذ سنوات حملات أمنية للقضاء على جماعات متطرفة.

وقالت مصادر محلية إن النيران المشتعلة "وصلت إلى ارتفاع كبير مما أمكن رؤيتها من مسافات بعيدة".

وأضاف شوشة أنه "تمت السيطرة على الانفجار في أعقاب وقوعه، بالتنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)".

وأشار المحافظ إلى أنه "تم إخماد النيران بإغلاق محابس التحكم في ضخ الغاز"، مؤكدا أنه "لم تقع خسائر بشرية"، فيما "فر الجناة هاربين إلى مناطق صحراوية متاخمة لمكان التفجير".

وفرضت قوات الأمن طوقا في منطقة التفجير ومشطتها لتتبع أثر الجناة، كما أجرت الجهات المعنية التحقيقات اللازمة لمعرفه ملابسات الهجوم والمواد المستخدمة في تنفيذه.

وقال شوشة إن فريقا فنيا سيصل إلى مكان التفجير خلال ساعات لتحديد حجم الخسائر التي خلفها التفجير وإصلاح الخط.