الأرجنتين أول بلد فى أمريكا اللاتينية يجيز استعمال لقاح سبوتنيك الروسى

جدة - نرمين السيد - أصبحت الأرجنتين أول دولة فى أمريكا اللاتينية ترخص استعمال اللقاح الروسى "سبوتنيك-فى"، ومن المنتظر أن تصل الخميس إلى الأرجنتين أول شحنة تحوى 25 مليون جرعة من اللقاح كانت طلبتها الحكومة.





وبحسب موقع "فرانس 24"، أكدت الأرجنتين الأربعاء منحها ترخيصا "عاجلا" للقاح "سبوتنيك-فى" الروسى، لتكون أول دولة تُقدِم على هذه الخطوة فى أمريكا اللاتينية.

ومن المنتظر أن تصل الخميس إلى الأرجنتين أول شحنة تحوى 25 مليون جرعة من اللقاح كانت طلبتها الحكومة.

وذكر وزير الصحة جينيس جونزاليس جارسيا أن الترخيص منِح "بما يتوافق وتوصيات وكالة الدواء الأرجنتينية"، ويقول مطورو اللقاح الروسى أنه فعّال بنسبة تتجاوز 90 بالمئة.

وأعلن كيريل ديميترييف، مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسى الذى ساهم فى تمويل تطوير اللقاح، أن "الترخيص لسبوتنيك-فى بالأرجنتين دون تجارب سريرية إضافية اعتراف مهم بقواعد روسيا وتنظيماتها ونوعية تجاربها السريرية".

وغادرت طائرة من الأرجنتين إلى موسكو الثلاثاء لجلب أول 300 ألف جرعة من "سبوتنيك-فى" الذى طوره "مركز نيكولاى غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة".

وجاء الترخيص بعيد منح الموافقة على استعمال لقاح "فايزر-بايونتيك" مع بدء الحكومة فى التفاوض مع مخبر فايزر لشراء جرعات منه.

وصرح جونزاليس جارسيا "أجرينا نقاشات مع مخابر عدة، المخبر الأول الذى تناقشنا معه هو فايزر، ونحن محبطون لأن الأمر لم يحصل"، وأضاف أن "فايزر" وضع شروطا جديدة "غير مقبولة" لتوفير اللقاح، بدون أن يكشفها.

وسجلت الأرجنتين البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، أكثر من 1,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 42 ألف وفاة.