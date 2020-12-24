المغرب يحصل على 65 مليون جرعة من لقاحى سينوفارم وأسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحى سينوفارم الصينى وأسترازينيكا البريطانى، استعدادا لحملة تلقيح تستهدف حوالى 25 مليون شخص ضد وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أن التحضيرات لبدء الحملة "بلغت مراحل متقدمة".





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، أثناء الاجتماع الأسبوعى للحكومة "تم اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف بلادنا"، بحسب بيان عقب الاجتماع. لكن لم يعلن بعد موعد تسلم هذه الجرعات.

ويتعلق الأمر بلقاحى سينوفارم الصينى وأسترازينيكا البريطانى بحسب ما أوضح مصدر حكومى لوكالة فرانس برس، وهو ما أكده أيضا وزير الصحة فى حوار سابق مع وكالة فرانس برس.

وكان الديوان الملكى أعلن فى بيان فى وقت سابق أن حملة التلقيح ستكون مجانية، وأوضح بيان الحكومة الخميس أن الاستعدادات الجارية "بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية عمت كل المحطات المعدة" لها.

وأشار البيان أيضا إلى أن الفئة المستهدفة تبلغ حوالى 25 مليون شخص، على أن تعطى الأولوية للذين يواجهون الوباء فى الخطوط الأمامية من العاملين فى قطاع الصحة والسلطات العامة وقوات الأمن والمدرسين، وأيضاً المسنين والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، لتوسع لاحقا إلى باقى المواطنين.