جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 21.634 إصابة جديدة بكورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 21.634 إصابة جديدة بكورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات. وأوضحت الوزارة فى بياناتها اليومية أنه تم تسجيل 292 وفاة جراء فيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل 21.634 إصابة جديدة بكورونا و292 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.