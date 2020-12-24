الولايات المتحدة تعلن عن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء 

بعد أسبوعين على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية هناك.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب بومبيو: "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء، وافتتاح حضور افتراضي بمشاركة فعالة على الفور".

وأضاف:"نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".