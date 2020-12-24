هنأ الحسين بن عبدالله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وغرد قائلا: "عيد ميلاد مجيد لإخواني وأخواتي المسيحيين، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام. وعام جديد مبارك ندعو الله أن يرفع فيه الوباء عن الأردن والعالم أجمع، لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعة".
عيد ميلاد مجيد لإخواني وأخواتي المسيحيين، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام. وعام جديد مبارك ندعو الله أن يرفع فيه الوباء عن الأردن والعالم أجمع، لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك عبد الله بن الحسين يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.