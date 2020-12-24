المحكمة العليا الأمريكية توجه صفعة لـ ترامب بشأن موعد طعون حملته

حددت المحكمة العليا الأمريكية، موعد بحث طعون حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد يومين من تنصيب خليفته جو بايدن.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حدد القضاة الأمريكيون موعدًا نهائيًا للرد على طعون ترامب، لإلغاء نتائج الاقتراع بولاية بنسلفانيا والرد على وزيرة خارجيتها يوم 22 يناير المقبل.

وكانت حملة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا أن تأمر أولئك الذين على الجانب الآخر من الدعوى بالرد بحلول يوم الأربعاء، وأن تتلقى مذكرات رد من حملة ترامب بحلول يوم الخميس.

كما طلبت الحملة من المحكمة أن تحكم بحلول 6 يناير، لكن الأخيرة لم تستمع للدعوة، وقررت بعد يومين من تنصيب وتأدية بايدن اليمين الدستورية بالفعل.

وفي هذا التوقيت، يمكن للمحكمة ببساطة أن ترفض الاستماع إلى القضية، قائلة إن حلها غير منطقي أو مستحيل بالنسبة لهم في تلك المرحلة.

وكان المجمع الانتخابي أعلن فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية رسميا، بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا.

وحصل بايدن على 302 من أصوات الهيئة الناخبة الـ 538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا، فيما حصل ترامب على 232 صوتا.