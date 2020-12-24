خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل 3362 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، قفزة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت المراكز الأمريكية إنه تم تسجيل 3362 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 325096 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 3362 شخصا.
وذكرت المراكز الأمريكية، أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 18391571 بزيادة 221408 حالات.
من جانبها، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" المعنية بمتابعة سير الوباء، بأن عدد الإصابات وصل حتى الآن إلى 18547045، بينها 327573 وفاة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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