قيادي في فتح : منع حماس احتفالات أعياد الميلاد جريمة وطنية كبرى

انتقد القيادي في حركة فتح المستشار زيد الأيوبي قرار حماس القاضي، بمنع المسيحيين من تنظيم الاحتفالات بأعياد الميلاد لهذا العام، مشيرا إلي أنه يمثل جريمة وطنية كبرى تمس بصورة فلسطين أمام المجتمع الدولي.

أكد القيادي بحركةفتح أن قرارحماس بمثابة تعد على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية التي تميز الشعب الفلسطيني عن غيره من الشعوب.

وأوضح الايوبي أن هذا القرار يدلل على طبيعة العقلية الرجعية التي تسيطر على من يحكمون غزة حيثا أن هذا القرار الأسود ما كان ليكون لولا وجود من يحملون الفكر الاخواني الظلامي الذي يتنكر لتراثنا وقيمنا الوطنية والدينية الراسخة في الوجدان الفلسطيني.

ودعا الأيوبي مليشيا حماس الى التراجع عن مثل هذه القرارات التي تزيد من حدة الانقسام وتؤدي الى تكريس العنصرية والكراهية بين أبناء الشعب الواحد.