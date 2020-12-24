نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الثانوية العامة قطر 2020 لمتابعة علامات الطلاب للفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتيجة الثانوية العامة قطر 2020 يتم البحث عنه في الوقت الحالي عقب تصريحات وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، بأنها أنهت فعليًا كل ما يتعلق بتصحيح الإجابات للطلاب، والرصد والمراجعة أيضًا، أو بمعنى أوضح كافة أعمال الكنترول المختلفة، وقد أشارت، أن رابط نتيجة الثانوية العامة في قطر 2020 متاح الآن، ويمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة القطرية الفصل الدراسي الأول، لكل من يترقب إعلان النتائج.

ثانوية عامة قطر 2020

وقد استطاعت وزارة التعليم والتعليم العالي القيام بإجراءات عديدة لتنظيم أعمال الامتحانات، بدون حدوث أية أضرار أو مشكلات، ولذلك عندما قامت بترتيب الطلاب في القاعات المخصصة للامتحانات، جاء في كل صف عادي 15 طالب فقط، بينما الصف الرياضي أطلقت 60 طالب.

وحرصت الوزارة على أن تجعل للطلاب المرضى بأمراض مزمنة قاعات خاصة بهم، وذلك حرصًا على سلامتهم، واتخذت كافة التدابير الاحترازية المختلفة التي تخص هذا الشأن، من أجل الحرص على سلامة الطلاب، وكوادر الموظفين في المدارس بالكامل.

موقع نتيجة الثانوية العامة قطر 2020

وعن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر، فقد أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التعليم والتعليم العالي الإلكتروني الذي وفر رابط نتائج الثانوية العامة للطلاب بأكملهم للتيسير عليهم، وليس هناك داعٍ على الإطلاق لزيارة أحد المدارس للاستعلام عن النتيجة.

آلية امتحانات الثانوية العامة القطرية

ولقد وضعت وزارة التعليم آلية للامتحانات، سواء للفصل الدراسي الأول أو للفصل الدراسي الثاني، حيث أنها حددت للفصل الدراسي الأول، درجات بنسبة 40%، من إجمالي درجات العام الدراسي، وخصت للفصل الدراسي الثاني 60% من إجمالي الدرجات، لينتهي العام الدراسي ويستطيع الطالب أن يُحدد وجهته الجامعية.

وذلك لأن نتيجة الثانوية العامة في قطر 2020 بناءً عليها يتم تقييم الطالب، ويتم قبوله في أحد الجامعات القطرية الحكومية، أو الجامعات الخاصة أيضًا، ولذلك يسعى الطلاب نحو النجاح بتفوق في الثانوية العامة للالتحاق بالكلية التي يطمحون بالانضمام إليها، سواء المجموعة الطبية، أو الكليات التربوية والعلمية التي تؤهل الطلاب إلى دخول سوق العمل عقب التخرج من تلك الكليات والجامعات.