نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج 1442

استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور، هي أكثر ما يبحث عنه الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور الآن عبر محرك البحث جوجل، وذلك انتظاراً لمعرفة نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث بفضل الله انتهت اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 لطلاب المرحلة الابتدائية، وخلال الأسبوع المقبل سوف ينهي طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وقد أعلنت وزارة التعليم بأنه سوف يتم أعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور لصفوف المرحلة الابتدائية، ثم يعقب ذلك صفوف المرحلتين والمتوسطة بعد انتهاء فترة الاختبارات، بعدها يمكن للطلاب الدخول على موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

كيفية الحصول على نتائج الطلاب عبر نظام نور 1442:-

يمكن للسادة أولياء الأمور وطلاب المرحلة الابتدائية معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، من خلال حساب ولي الأمر عبر اتباع الخطوات التالية:-

* يتم الدخول على موقع نظام نور.

* يتم كتابة الاسم ورقم الهوية ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.

* يقوم ولي الأمر بالدخول إلى التقارير.

* يقوم باختيار كشوف الدرجات.

* يقوم باختيار الفصل الدراسي.

ويعد نظام نور نظام إلكتروني متكامل، حيث قامت وزارة التعليم في السعودية بتطوير بحيث أصبح يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور منها على سبيل المثال:-

* يتيح للطلاب معرفة درجاتهم التي حصلوا عليها خلال العام.

* يمثل حلقة تواصل بين المعلمين والطلاب.

* يمثل حلقة تواصل بين الإدارات التعليمية والمعلمين.

* يقدم لولي الأمر خدمة التحاق أولاده بصفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

ولهذا فلابد أن يقوم ولي الأمر بتسجيل حساب لدي نظام نور لكي يستطيع على تلك الخدمات الإلكترونية وذلك عبر الدخول على نظام نور واختيار تسجيل جديد في حالة ما لم يكن مسجلاً من قبل في نظام ثم يقوم بملء البيانات كما هو موضح بالشكل التالي حيث أن تلك البيانات إجبارية ويجب على ولي الأمر القيام باستيفائها.

ومتاح الآن لولي الأمر الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.