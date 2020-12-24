قياس الرخصة المهنية للمعلمين التسجيل والجدول الزمني من هيئة التقويم qiyas 1442 sa

توفرت عملية التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين قياس 1442، بعد أن أعلنت هيئة التقويم والتدريب والقياس عن بداية التسجيل في اختبار الرخصة للمعلم ووضع جدول زمني يتم السير خلاله حتي تصدر لنا نتائج الاختبارات بالنهاية في شهر مايو لعام 2021 المقبل، وذلك بعد أن تأخذ الدورة المستحقة مدتها، وأعلنت الوزارة بداية التسجيل لكافة المعلمين والمعلمات بالتعليم الأهلي بداية من يوم الجمعة 25 من ديسمبر 2020 وحتي يوم الأحد 27 من نفس الشهر، كما أعلنت هيئة التقويم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عبر موقع قياس qiyas 1442 الرسمي، أن فترة التسجيل ممتدة حتي يوم 28 فبراير المقبل، وذلك مع نهاية العام الجاري، يحصل المتقدمين علي فرصة شهرين للتسجيل.

قياس الرخصة المهنية 1442

أضافت هيئة التقويم للتعليم بالمملكة، أن بدء التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 للمتأخرين، بداية من 1 من شهر مارس 2021 وحتي يوم 18 من نفس الشهر، وبدء التسجيل للرخصة التي تشمل كافة الفئات سيكون من يوم 28 ديسمبر وحتي يوم 7 من يناير المقبل، والجدول الزمني يمكنكم التعرف عليه من الجدول القادم.

كان ذلك جدول السير علي الخطي التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبدء تسجيل الرخصة للمعلمين وتدشينها من يوم 1 ديسمبر الحالي.

الرخصة المهنيه للمعلمين تسجيل

وفر موقع قياس الرخصة المهنية 1442 للمعلمين والمعلمات، وبداية التسجيل بها وفق الجدول السابق، ويتم العمل ضمن نظام متكامل بالتعاون مع الأنظمة المتاحة للمركز الوطني للمعلومات وخدمة النفاذ الموحد، وهذا عن طريق موقع نظام نور خلال وزارة التعليم السعودي، ويتم التحقق من خلال نظام فارس الذي سيتم الإعلان خلاله عن نتائج اختبار رخصة المعلمين.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام؛ حيث يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27/ 12/ 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28/ 12/ 2020م إلى 7/ 1/ 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28/ 12/ 2020م إلى 28/ 2/ 2021م وذلك وفق الجدول المرفق.