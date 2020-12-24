أخبار اليمن : وصول سفينة للحديدة تحمل 29 ألف طن بنزين

وصول سفينة للحديدة تحمل 29 ألف طن بنزينوصلت إلى غاطس ميناء الحديدة السفينة "باكستر" وعلى متنها 29 ألفاً و475 طناً من البنزين بعد أن احتجزها تحالف العدوان لمدة 104 أيام في عرض البحر.

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان حصل "دوت الخليج" على نسخه منه، أن تحالف العدوان لايزال يحتجز 9 سفن نفطية بلغت مدة احتجاز أولاها أكثر من 262 يوماً، من القرصنة البحرية غير المسبوقة رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن إجمالي الغرامات المتراكمة على السفينة "باكستر" بسبب احتجاز تحالف العدوان لها بلغت (2,288,000) دولار.

وأشار البيان إلى أنه يتم حالياً إجراء الفحص المختبري للكمية المحملة عليها والبدء بعملية التفريغ في حال مطابقتها للمواصفات المعتمدة.