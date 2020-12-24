بومبيو: سنفتتح قنصليتنا في الصحراء المغربية "قريبا"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها بدأت عملية تمهد لافتتاح قنصلية في الصحراء المغربية، وذلك بعدما اعترفت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بسيادة المغرب على المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: "نفتتح بأثر فوري موقع وجود افتراضيا يخص الصحراء ويركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يليه قريبا قنصلية تعمل بكامل طاقتها". وذكر أن "موقع الوجود الافتراضي هذا ستديره السفارة الأميركية في الرباط". وتخلت واشنطن عن سياسة قائمة منذ فترة طويلة، ووافقت مؤخرا على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. وجاء الاعتراف في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، وأعاد المغرب بموجبه العلاقات مع إسرائيل.

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