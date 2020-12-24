مركز جاماليا الروسى يعلن نتائج اختبارات لقاح سبوتنيك V على المسنين

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز "جاماليا" الروسى للبيولوجيا المجهرية عن نتائج اختبارات لقاحه "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد على المتطوعين المسنين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكد رئيس المركز، ألكسندر جينسبورج، خلال موجز صحفى عقد اليوم الخميس، أن الاختبارات التى شارك فيها الكثير من سكان العاصمة موسكو فوق سن الـ60 اختتمت، قبل عدة أيام وتم اليوم استخلاص نتائجها العلمية وتسليمها إلى وزارة الصحة.

وقال جينسبورج، إن نتائج الاختبارات جيدة جدا ولا تتخلف عن نتائج الاختبارات، التى أجريت على المتطوعين من الفئات العمرية الأخرى خلال المراحل الثلاث لاختبارات اللقاح السريرية.

ورجح رئيس مركز "جاماليا" أن قرارا سيتخذ فى غضون الأيام القليلة القادمة بشأن إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين فوق سن الـ18 دون أى قيود عمرية.