سوريا تعلن تسجيل 129 إصابة و11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 10701 حالة.

كما سجلت الصحة السورية وفق ماذكرته وكالة الأنباء السورية سانا وفاة 11 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الي 652 منذ بداية أزمة كورونا

وأضافت الصحة السورية انه تم تسجيل 70 حالة تعاف خلال الساعات الماضية ليرتفع حالات الشفاء في البلاد الي 4997 حالة منذ بداية الجائحة.

يشار الي ان منظمة الصحة العالمية أعلنت أن منطقة شرقي المتوسط تخطت الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا مع تسجيل انخفاض في الإصابات والوفيات بمعظم الدول هناك.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري في اجتماع عبر الفيديو للمكتب الإقليمي للمنظمة: "حسب البيانات لاحظنا انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات في معظم دول الإقليم، وبالتالي يمكن القول إننا تخطينا الموجة الثانية".