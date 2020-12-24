إندونيسيا أو عمان.. نتنياهو: اتفاقيات تطبيع مع دول أخرى قريبًا

وقال نتنياهو "سنرى الكثير والكثير من البلدان، أكثر بكثير مما يتوقعه الناس" وفقا لما نقلته عنه اليوم الخميس، صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها.
وأضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن صفقات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية سيتم الإعلان عنها في وقت أقرب مما هو متوقع ، وسط تكهنات بأن إندونيسيا أو سلطنة عمان قد تطبع العلاقات مع اسرائيل.
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