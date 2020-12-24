دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة بسلالة كورونا المتحورة

أعلنت السلطات الصحية الإريترية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
وسجلت وزارة الصحة الإريترية، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى اليوم إلى 877، منها 599 حالة شفاء.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن أول ضحية توفى إثر إصابته بالفيروس في البلاد.
ويعيش العالم حاليًا أجواء مخيفة بعد ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا بدأت في بريطانيا، وانتشرت في عدد من الدول، وعلى إثرها علقت بلاد عدة حركة الطيران والقطارات مع المملكة المتحدة، كما شددت أوروبا الإجراءات والقيود مع زيادة إصابات الوباء.
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